I mille segreti del vino svelati agli studenti Il Consorzio dà il via a "Sannio Academy"

BENEVENTO - Al via il progetto 'Sannio Academy', una delle ultime iniziative messe in campo dal Sannio Consorzio Tutela Vini rivolta agli studenti delle ultime classi dei tre Istituti Alberghieri sanniti.

Sono dieci lezioni svolte in presenza, con supporti informativi e didattici, il cui obiettivo è quello di formare sulla cultura delle produzioni vitivinicole sannite gli studenti che stanno concludendo il percorso formativo in 'Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera'.

Un progetto che si rivolge non solo agli studenti ma, con un corso simile, anche a titolari e operatori di ristoranti, pizzerie, enoteche e bar.

In questo modo, il Consorzio mira a rafforzare il primo anello della catena umana di passaparola rivolta ai consumatori locali e a quei turisti che iniziano a scegliere il Sannio come destinazione del proprio viaggio. Non bisogna sottovalutare che tra questi futuri ‘ambasciatori’ dei vini sanniti, ci sarà anche chi opererà fuori provincia. Infatti, in questi ultimi anni la terra sannita ha formato validi professionisti che hanno conquistato la scena nazionale ed internazionale della ristorazione di alta qualità. Come lo chef Davide Guidara, nuova Stella, Stella Verde e Giovane chef dell'anno 2023 della Michelin Italia (ristorante 'Tenerumi' nell'isola di Vulcano, in Sicilia) e lo chef Antonio Iacoviello, che ha conquistato la Stella nella Michelin Tokyo 2023 ('Gucci Osteria da Massimo Bottura', locale aperto dal 2021 nella capitale nipponica).

All'appello lanciato dall'ente consortile guidato da Libero Rillo, hanno prontamente risposto le dirigenti Antonella Gramazio (Ipsar 'Le Streghe' di Benevento), Elena Mazzarelli (Iis Faicchio - Castelvenere) e Sonia Tancredi (Ips 'Aldo Moro' di Montesarchio). Grazie alla loro disponibilità - e alla fattiva collaborazione di tutto il personale scolastico - fino a giugno le tre scuole ospiteranno un percorso formativo ideato dal direttore del Consorzio, Nicola Matarazzo, e strutturato con la collaborazione del giornalista enogastronomico Pasquale Carlo.

Stimolando la conoscenza sul vino sannita, ‘Sannio Academy’ intende trasmettere ai ragazzi la cultura del buon bere e, ovviamente, del bere consapevole. Rendere protagonisti questi giovani nel divulgare il concetto che il vino è uno straordinario strumento e messaggero di cultura.

Il Consorzio, con questa iniziativa, percorre con convinzione il solco tracciato dal Testo Unico del Vino, per cui la storia e la cultura enologica di un territorio è materia da portare tra i banchi delle scuole superiori specializzate.

Il vino, la sua cultura e il suo paesaggio, costituisce una risorsa capace di attirare turismo, stimolando la crescita economica del territorio sannita e per tradursi in realtà, necessita di tanti protagonisti che sappiano emozionare nel raccontare. E questo lo hanno compreso bene i protagonisti del 'Vigneto Sannio'.