Martedì 30 Aprile 2019, 08:49

Ieri mattina, il neo amministratore unico della società Samte, partecipata dalla Provincia di Benevento, Carmine Agostinelli, ha accettato l'incarico conferitogli dal presidente Antonio Di Maria, sottoscrivendo, presso la Rocca dei Rettori, le dichiarazioni di rito. Di Maria, con l'assistenza del Segretario generale, Franco Nardone, e il responsabile del servizio Ambiente, Gennaro Fusco, ha illustrato all'amministratore la situazione di fatto della gestione dei rifiuti nel Sannio e in Regione, nonché, ovviamente, quella della Samte, che, al momento, versa in gravi difficoltà finanziarie. Agostinelli, dal canto suo, nel ringraziare Di Maria per la fiducia a lui accordata per un compito così delicato, ha assicurato il massimo impegno personale nell'affrontare le questione sul tappeto e ha espresso l'auspicio di poter contribuire alla rinascita della società provinciale dei rifiuti.