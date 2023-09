Una sannita va in collegio. Si tratta di Alessia Berchicci, 14 anni, di Montesarchio e sarà lei una delle protagoniste dell'ottava edizione de «Il Collegio», il noto docu-reality in onda su Raidue. La quattordicenne Alessia Berchicci protagonista dello show televisivo che andrà in onda a partire da domenica 24 settembre, nel video di presentazione diffuso in questi giorni sul sito della Rai e sui social della trasmissione, racconta un po' della sua vita. Dice di essere nota ai più come «Clessa» e frequenta il primo anno delle superiori al liceo linguistico «Enrico Fermi» di Montesarchio.

«Clessa» si definisce una giovane con uno stile diverso dal solito, «non preciso ma che si indirizza di più verso il dark». Racconta di come spesso sia stata vittima di giudizio da parte dei suoi compaesani per il suo stile e spiega che però ora «le scivola tutto addosso».

A supportare la quattordicenne in questa avventura anche i genitori. Il padre conferma come Alessia sia «fuori dagli schemi perché non segue la massa», anche se è molto «dipendente dai social». Tuttavia proprio l'esperienza al reality potrebbe essere l'occasione per migliorare questo aspetto: «Si dovrebbe disintossicare - racconta il padre - per fortuna che al collegio non ci sarà il telefono». All'ingresso nella struttura i infatti ragazzi hanno l'obbligo di consegnare nell'ufficio sorveglianti tutto il materiale non consono al collegio, a essere severamente vietati sono proprio i cellulari e in generale tutta l'oggettistica elettronica, compresi prodotti di bellezza, cosmetici, dolciumi e cibarie di ogni sorta. La madre invece racconta orgogliosa di come lo stile della giovane Clessa sia unico, a tal punto che «sono gli altri a copiare lei ma non lei a copiare gli altri». Alessia ha un forte animo artistico.

È appassionata di K-Drama, un format di serial televisivo sudcoreano, ma tra le sue passioni ci sono anche il canto, il piano e il disegno. Segue anche il cosplay, la moda di indossare i costumi di personaggi dei film, dei fumetti e dei cartoni animati preferiti e ama il rap, in particolare dice di saper «rappare» anche in coreano. Ma nonostante questo animo creativo ed eclettico, da grande si immagina come una giudice impegnata nella lotta per i diritti delle donne. Un'adolescente con un carattere deciso e il futuro ben chiaro che ora però dovrà abbandonare la sua originalità per indossare gli abiti da collegiale e studiare per un mese all'interno di un istituto, insieme ad altri 22 ragazzi, al fine di conseguire il diploma. Peraltro tornando indietro nel tempo. Per ogni edizione infatti il reality prevede un cambio di location, quest'anno il collegio sarà ubicato a Lodi e l'ambientazione «storica» scelta è il 2001. Per i collegiali dell'ottava edizione la parola d'ordine è «globalizzazione», un fenomeno che, in quegli anni, parte dall'economia e investe cultura e comunicazione. Allievi e allieve, oltre al diploma, potranno conquistare anche una borsa di studio.