L'impatto del prestito museale nella promozione dei tesori archeologici del Sannio. E' il punto del dibattito tra alcuni dei principali protagonisti della gestione del patrimonio artistico culturale del territorio, per provare a capire come questo possa essere conosciuto e apprezzato anche al di fuori dei confini provinciali. Negli ultimi anni, alcuni dei beni archeologici più noti del Sannio, come i reperti egizi, il vaso di Assteas e «Ciro» il fossile di dinosauro, sono stati trasferiti temporaneamente presso esibizioni nazionali e internazionali. Eventi che hanno segnato un punto di svolta nella conoscenza della storia del Sannio nel mondo e creato anche occasioni di confronto. L'ultimo «trasferimento», in ordine di tempo, è quello dei reperti del Tempio di Iside del Museo del Sannio, in prestito temporaneo presso la Domus Aurea di Nerone, all'interno del Parco Archeologico del Colosseo che ospita la mostra dedicata alla divinità egizia. I reperti isiaci di proprietà della Provincia di Benevento in trasferta nella capitale sono in tutto 3: la Statua di Domiziano, l'Iside Pelagia su nave e la Statua leone.

APPROFONDIMENTI Da Campoli a Montesarchio escalation di furti, si indaga sulla banda dell'Audi scura Benevento: comodi e connessi, in centro le prime «panchine smart» Arrestato il secondo ragazzo evaso dal carcere di Airola nel marzo scorso

Il cratere di Assteas

Il prestito, nelle valutazioni del presidente della Provincia Nino Lombardi ha però già avuto un riflesso positivo per il Sannio: «All'inaugurazione della mostra a Roma alla presenza del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, a cui ho personalmente partecipato - commenta il presidente - il Sannio ha avuto una grandissima visibilità. Trasferire per qualche mese dei reperti ci darà in cambio una visibilità internazionale, dunque ben vengano occasioni di questo tipo». A far emergere un vantaggio tecnico legato ai prestiti è invece il professor Marcello Rotili direttore scientifico del Museo del Sannio: «I prestiti costituiscono un'attività di promozione di grande valore perché consentono un ritorno in termini economici, turistici e di immagine. Ma non è il solo riflesso positivo. Quando concediamo in prestito un reperto i cui costi del trasferimento - è bene sottolinearlo - sono completamente a carico dell'istituzione che ne fa richiesta, è che il bene ci viene restituito restaurato.

Ciro, il baby dinosauro del Sannio

E' ciò che avvenuto con le sculture in prestito a Roma». D'altro canto Rotili rileva che «a seguito della mostra a Monaco di Baviera dove erano presenti ventidue reperti delle Sezioni Sannitica ed Egizia del Museo del Sannio, a Benevento sono arrivati diversi gruppi di turisti tedeschi, archeologi ma non solo. Anche giornalisti di importanti testate tedesche sono venuti in città. Ciò costituisce un vettore pubblicitario importantissimo. Vero che il museo si priva di alcuni manufatti per alcuni mesi, però c'è un grande ritorno di immagine e di conoscenza».

A concordare sull'importanza legata ai prestiti delle opere, anche Enzo Zuccaro direttore del Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino: «Il nostro principale asset com'è noto è il vaso di Assteas a cui proprio stasera dedichiamo un evento per il suo rientro. E' il nostro pezzo più ambito. Il prestito però non deve essere un'azione isolata - rileva Zuccaro - è necessario infatti attivare tutta una serie di attività di promozione e comunicazione che favoriscano un ritorno per la conoscenza del museo e del territorio. E' auspicabile una presa di consapevolezza sul valore che hanno certi reperti e in particolare delle potenzialità del Museo del Sannio Caudino, unico museo statale della provincia». Zuccaro inoltre ricorda che «quest'anno ricorrono i 250 anni dalla morte di Vanvitelli che probabilmente senza le sorgenti del Fizzo non avrebbe neanche concepito la Reggia di Caserta. Anche questo evento meriterebbe un'attività di promozione. Ecco perché stiamo lavorando a una giornata di studio dedicata al soggiorno dell'architetto nel Sannio». Una voce critica sul dibattito si leva da Pietraroja, terra di «Ciro». Il sindaco Angelo Torrillo pur nel riconoscere l'utilità del prestito museale, ribadisce come fatto in altre occasioni che senza il ritorno nei luoghi di origine dei reperti, il prestito non produce alcun beneficio per il territorio: «Non sono mai stato contrario al prestito museale - spiega Torrillo - ma purtroppo sebbene Ciro' appartenga al nostro paese, qui la sua esposizione non ha portato alcun beneficio, perché poi è stato collocato a Benevento».