I versi di Piramide a ruba su Amazon

Coltivare un sogno e scoprire che si tratta di un percorso vincente. Non credeva ai suoi occhi il giovane sannita Michele Piramide, autore indipendente, quando ha trovato il suo libro “Ladro di Poesia” ai vertici delle classifiche di vendita Amazon: nei giorni scorsi primo nella graduatoria italiana, secondo in quella delle poesie internazionali e nella top 100 dei libri consigliati in narrativa italiana. Frasi, scene, colori e sapori tratti dalla vita quotidiana e trasformati in arte grazie al filtro dell’anima, dei sentimenti. Scoprendo che nel mondo contemporaneo è ancora possibile trovare Achille, o Robin Hood, Amadeus, Pulcinella e Pierrot.

«La mia esperienza insegna a tanti ragazzi che nella vita nessun sogno è impossibile, in ogni campo. Le mie poesie sono il racconto di come io vedo il mondo, di come il mondo interagisce con me – dice Piramide – e nella copertina del libro riassumo un po’ anche quale è anche lo spirito, cioè ‘ho rubato e non mi pento; la mia arte e il vostro dolore’. Nel senso che io sono un filtro. Io filtro quello che vedo, io penso che l’arte fruisca liberamente in ognuno di noi. Poi l’artista riesce a coglierla, infatti l’artista ha questo compito, quello di “rubare”, cioè di andare a scrutare negli animi delle persone, nel proprio animo e cercare di fare un passo verso qualcosa che ci renda metafisici. Qualcosa che ci allontani dalla realtà. Quindi ladro di poesia vuole essere esattamente questo, un elogio a quello che noi siamo, vuole essere uno sguardo critico alla realtà, l’occhio di una persona romantica».