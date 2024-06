«È nostra intenzione portare avanti, ancora una volta, una politica fatta dai cittadini e per i cittadini, dove le decisioni si assumono nell’esclusivo interesse della comunità. Ci sentiamo nuovamente pronti ad amministrare Casalduni con onestà e lungimiranza, anche per il prossimo quinquennio. Ringrazio tutti gli elettori». Queste le prime parole del riconfermato sindaco Pasquale Iacovella, che dunque ha centrato il tris.

APPROFONDIMENTI Durazzano, Grasso rischia il ballottaggio poi vince per due soli voti Elezioni Comunali 2024, a San Giorgio Del Sannio finisce il commissariamento Europee Sannio, la carica dei 259.601: sono 178 i fuori sede alle urne

A Casalduni, intanto, già è scattato il toto vice-sindaco e assessori. L’unica lista civica in campo, «Rinnovamento per Casalduni», ha ottenuto 701 voti. Primatista di preferenze Luigi Nave (166 consensi), che dovrebbe essere riconfermato vice di Iacovella. Le cariche in giunta saranno attribuite, infatti, in base al numero di consensi ottenuti dai candidati. «Ringrazio gli elettori - ha detto Nave - per il largo consenso. Continuerò a lavorare per soddisfare le esigenze della mia comunità e per lo sviluppo del mio amato paese. Sono pronto a stare vicino ai cittadini anche per i prossimi cinque anni». Buona affermazione anche per Giuseppa D’Aloia, detta Pina, con 103 preferenze, che sarà sicuramente confermata in giunta. Prospettive imminenti e obiettivi da raggiungere? In primis il miglioramento della viabilità. «Saranno affidati in questi giorni dalla Provincia - ha annunciato Iacovella - i lavori di sistemazione di alcuni tratti ammalorati delle strade provinciali ma grazie agli introiti del Comune, provenienti dall’eolico, con circa 170mila euro annui, saranno realizzati interventi di ripristino della viabilità comunale e rurale. Nelle prossime settimane sarà riaperta anche la piscina comunale affidata in gestione a una locale associazione».

Rispetto al programma da realizzare, sarà promosso un protocollo d’intesa tra Comune e scuola, parrocchia e associazioni, per realizzare un progetto educativo con un’unità di intenti tra i vari soggetti coinvolti. Tra le iniziative anche le «fattorie didattiche», promosse dall’amministrazione comunale attraverso i canali istituzionali di competenza, nonché giornate di gioco e studio con attività legate al rispetto dell’ambiente, della legalità e alla scoperta dei diversi aspetti del territorio. Si punta anche all'abbattimento delle barriere architettoniche: «Ogni edificio e luogo pubblico deve essere accogliente verso tutti coloro che, per disabilità motoria, non possono accedervi con facilità. Pertanto, devono esseri resi accessibili e visitabili da tutti allo stesso modo». Sarà infine messa in campo ogni altra azione volta a prevenire qualsiasi forma di disagio sociale o di emarginazione.