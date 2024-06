Cambio del timone a Sant’Arcangelo Trimonte: dopo cinque anni, l’uscente Rocco Rossetti incassa un’inaspettata sconfitta ad opera dell’ex dipendente comunale Felice Iammarino. Sono 72 i voti che separano la lista «Uniti con Felice Iammarino sindaco» da «Insieme per il Futuro». Duecento santarcangiolesi hanno premiato la proposta di cambiamento di Iammarino, il quale si dice soddisfatto e per nulla sorpreso del dato elettorale, al punto da aver preannunciato questo trionfo.

«Il risultato mi riempie di gioia. Ciascun voto - sottolinea il neo sindaco - è la dimostrazione del lavoro che io e la mia squadra abbiamo svolto non solo in questi mesi ma in tutti gli anni in cui ci siamo sempre resi disponibili, anche se solo a titolo personale, per i nostri concittadini. Le urne ci hanno consegnato un larghissimo consenso e non intendiamo deludere, provvederemo sin da subito alla riattivazione della macchina amministrativa. Un risultato straordinario, una differenza abissale che non si era mai verificata nella storia di questo paese».

Il primo cittadino, che ha brindato con i suoi sostenitori subito dopo lo spoglio, ha spiegato che, tra gli obiettivi del suo entourage nei primi 100 giorni, ci sarà l’immediata riattivazione della macchina amministrativa, ma successivamente ci si concentrerà sui servizi primari, come l’acqua.

Iammarino, intanto, fa sapere che l’insediamento scatterà nel pomeriggio di venerdì 21, e non fa mistero sulla figura del suo vice, che sarà Antonio Colangelo, rappresentante della contrada Iscalonga. «La realizzazione dell’alta velocità nella frazione che ci divide da Apice - spiega il neo sindaco - richiede una presenza stabile e in loco dell’amministrazione comunale». A sostegno di Iammarino c’era anche il gruppo degli ex consiglieri di opposizione Nicola Tucci e Luigi Panarese, che hanno espresso soddisfazione: «Ci complimentiamo, in particolare, con Giovanna Bartoli e Maria Luisa Panarese, le due candidate elette in rappresentanza del nostro gruppo. Siamo certi che, insieme con tutta la squadra, si metteranno subito al lavoro per il bene della comunità».