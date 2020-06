Con l'accusa di usura aggravata ai danni di una commerciante di origini ucraine quattro donne, tutte connazionali della vittima, sono state rinviate a giudizio con processo fissato davanti al collegio penale per il 15 gennaio del prossimo anno. Le quattro donne sono Valentjna Karpova, 75 anni (a lei è stato contestato anche il reato di tentata estorsione avendo rivolto delle minacce alla vittima per costringerla a pagare), Tatiana Nikitina, 61 anni, Svitlana Bobrova, 61 anni, e Tetiana Shydlovska, 49 anni, tutte da tempo domiciliate da tempo a Benevento. La decisione di rinviarle a giudizio è stata adottata nell'udienza di ieri, svoltasi in un'aula al primo piano del Palazzo di Giustizia con il rispetto delle misure anti-contagio, dal Gup Gelsomina Palmieri. La vittima è un ucraina di 46 anni da tempo residente in città, finita, secondo l'accusa contestata dal sostituto procuratore Maria Gabriella de Lauro, nel mirino delle connazionali che le avevano chieste somme di denaro con interessi usurai.

La donna era sta già protagonista in passato di un analogo episodio nel 2016, quando un uomo, allora 58enne, dopo intercettazioni telefoniche fu arrestato dalla Squadra Mobile nei pressi di via Gaetano Rummo. Quel giorno le banconote erano state segnate appunto dalla commerciante prima di consegnarle all'uomo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quel denaro altro non era che una tranche degli interessi, ritenuti usurari, da versare su una somma iniziale di 1700 euro. Una circostanza che l'uomo aveva escluso sostenendo che si trattava soltanto di una minima parte di un prestito fatto alla donna. Una tesi, quest'ultima, recepita dal magistrato: nel 2018, infatti, l'uomo giudicato con il rito abbreviato era stato assolto. Ma dopo questa denuncia, la donna che gestiva all'epoca dei fatti un negozio di generi alimentari in città aveva presentato una nuova denuncia, questa volta alla Guardia di Finanza, sostenendo che altre persone chiedevano interessi usurai per il denaro prestato. In particolare accusava quattro connazionali di averle prestato denaro e poi di aver chiesto interessi usurai nel giro di quattro anni. Secondo l'accusa, la Karpova non esitava a minacciare la commerciante con frasi del tipo «ti faccio trovare senza la testa». Minacce analoghe sarebbero state fatte anche nei confronti della figlia della donna. I prestiti erano frequenti anche se per somme non esorbitanti, ma gli interessi erano ritenere usurai. Di fronte a un prestito di 1.000 euro andava restituita una soma di 1.100 in 60 giorni, (tasso applicato del 60 per cento), per uno di 600 euro restituzione di 800 in venti gironi, per uno di 1.500 euro da restituire 2.000 entro 30 giorni; per un soma di 4.550 euro da restituire 27.000 euro in 545 giorni e così via. Nell'udienza di ieri l'avvocato Antonio Leone che ha difeso le ucraine, unitamente all'avvocato Claudio Frattolillo, ha sostenuto che in realtà non c'erano state richieste di interessi usurai ma che si trattava solo di debiti non pagati. Il rappresentante dell'accusa ha chiesto il rinvio a giudizio per le quattro ucraine ritenendo esserci nei loro confronti elementi di colpevolezza. Un caso che conferma come il fenomeno dell'usura, tra l'altro da sempre molto consistente nel Sannio, riguarda anche chi arriva da altre nazioni e intende sfruttare lo stato di necessità.

