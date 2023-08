Picchia la compagna incinta e finisce ai domiciliari. Momenti di paura per una donna di San Nicola Manfredi vittima di maltrattamenti. L'arresto è scattato dopo l'intervento dei carabinieri in seguito alla segnalazione per una lite in abitazione pervenuta al 112, sul posto è intervenuto il personale della radiomobile di Benevento, supportato dai militari di San Giorgio del Sannio, che presso l'abitazione hanno accertato la presenza dei medici del 118 che stavano visitando la donna in stato di gravidanza. La giovane ha riferito alle forze dell'ordine che poco prima era stata colpita con alcuni schiaffi al volto dal compagno e i militari, visto che il soggetto era destinatario di un provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla donna (emesso nel 2022), lo hanno dichiarato in arresto.

Intanto, nella vicina Puglianello i carabinieri hanno tratto in arresto un altro uomo: si tratta di un 43enne già noto alle forze dell'ordine che è finito ai domiciliari dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato dai militari di Cerreto Sannita mentre rubava carburante con un tubo di plastica da un Tir Iveco parcheggiato nei pressi della zona industriale a ridosso della SS 372 Telesina. Il tubo, la tanica e gli altri attrezzi utilizzati sono stati sottoposti a sequestro, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario. Inoltre, nelle stesse ore i carabinieri di Cerreto Sannita hanno effettuato un controllo straordinario del territorio con l'impiego di 20 pattuglie dislocate su tutta l'area di competenza.