CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 1 Aprile 2019, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La denuncia del degrado e dell'abbandono in cui verso l'ex agenzia coltivazioni tabacchi dei Monopoli di Stato a San Giorgio del Sannio corre sui social. Il cantiere di quello che sarebbe dovuto essere un Centro Multifunzionale di Eccellenza per l'Ict presso l'ex Agenzia Eti (Enti Tabacchi Italiani) è fermo da troppo tempo. Solo qualche settimana fa il sindaco Mario Pepe aveva rilanciato la proposta di insediarvi un'attività imprenditoriale per il confezionamento di sigari per far sì che l'opificio possa tornare ad essere volano di sviluppo, come lo è stato in passato.