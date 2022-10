Il Capo della polizia: «Entro l'anno agenti di rinforzo anche nel Sannio»

Si va verso un potenziamento delle forze di polizia nel Sannio entro la fine dell'anno. È il capo della Polizia, Lamberto Giannini, ad anticipare che «ci sarà attenzione anche per Benevento nell'ambito di una nuova ripartizione prevista nel mese di dicembre, tra entrate e uscite di personale». Giannini non entra nel merito ma il riferimento al nodo «uscite» è sintomatico della fotografia della situazione sannita, che sconta una carenza di organico con il problema aggiuntivo di un'età media molto alta tra gli agenti in servizio sul territorio. E, riferendosi al numero degli interventi nel Sannio, rimarca che «i numeri sono in aumento, noi cercheremo di fare di più e, grazie ai nuovi arruolamenti, verrà guardata con attenzione anche la provincia di Benevento».

Il massimo dirigente della Polizia ne parla a margine dell'inaugurazione della nuova sede dell'Associazione nazionale della Polizia di Stato in via Traiano, a pochi passi dall'Arco, simbolo di Benevento. Poco più tardi, poi, in via Meomartini, una seconda cerimonia per l'intitolazione di un'area comunale antistante la chiesa dell'Angelo alla memoria dell'agente Clemente Martone, alla presenza dei familiari del poliziotto. A Martone, in servizio presso la Polizia stradale di Benevento, morto durante il servizio il 6 maggio 1981, sono stati dedicati una targa toponomastica e un cippo commemorativo.



Prima della cerimonia, Giannini si concede due passi in centro e una sosta al bar con il sindaco Clemente Mastella, accompagnato, tra gli altri, dal questore Edgardo Giobbi, il prefetto Carlo Torlontano, il presidente della Provincia Nino Lombardi e il referente nazionale di Anps, Michele Paternoster. Qualche scambio di battute sulla città in un momento di relax prima della manifestazione organizzata nel cuore del capoluogo, proprio davanti a quei locali dell'Anps che mirano a diventare simbolo di collegamento e interazione tra cittadini e personale delle forze «in quiescenza», ma ugualmente «in servizio» per la comunità.



Nel corso del suo intervento, il capo della Polizia ci tiene a rimarcare l'importanza «del lavoro sul territorio» e del legame che si crea tra forze dell'ordine e comunità. Lo dice rispondendo ai tanti ringraziamenti ricevuti per la sua presenza in uno dei luoghi simbolo delle aree interne. «Sono io che ringrazio tutti i leoni - dice rivolgendosi al personale dell'Anps - per il lavoro quotidiano sul territorio». E proprio l'essere costantemente punto di riferimento per i cittadini diventa, nel discorso del capo della Polizia, la parola chiave anche nel caso dell'apertura dei locali dell'Anps nel centro di Benevento. «Chi è stato poliziotto vive con quest'esempio» che continua a essere mutuato anche nel servizio prestato successivamente attraverso l'associazione. Basti vedere «il supporto prestato durante la pandemia» per la gestione degli hub vaccinali. Un punto, quello dell'emergenza Covid, su cui Giannini ricorda il tributo pagato dagli agenti: «Ben venti vittime e oltre la metà del personale che ha contratto la malattia», anche come conseguenza dell'abnegazione «nel garantire i servizi su tutto il territorio, in un momento così delicato come quello dell'emergenza sanitaria».



Nel caso dei locali Anps inaugurati ieri in via Traiano, Giannini sottolinea, soprattutto, l'utilità nel garantire un supporto alla cittadinanza, «per riuscire a essere presidio e riferimento per il contrasto alle violenze di genere, per aiutare giovani, minori e anche anziani. Questi ultimi, molto spesso, vittime dei crescenti tentativi di truffa», dice riferendosi soprattutto al web, non tralasciando un passaggio sull'importanza delle informazioni fornite ai più giovani nel contrastare «i rischi della rete», come il cyberbullismo. Un riferimento agli anziani lo fa, nel suo intervento, anche il presidente nazionale Anps, Michele Paternoster, il quale ringrazia il referente locale Formato e parla «dell'importanza di essere ponte di collegamento tra amministrazioni e comunità, concretizzando il connubio tra memoria dei valori e attività concrete per la collettività».

Giannini, poi, sottolinea come l'idea di «intitolare un luogo alla memoria di un poliziotto ci fa capire il legame che si è riusciti a creare con il territorio dove prestiamo servizio. Inoltre, i cittadini sono stimolati a conoscere la storia che si cela dietro a una targa e a comprendere il valore delle istituzioni, le cui donne e uomini compiono, a volte, sacrifici estremi per il nostro Paese».



In questo senso, «Benevento - continua il capo della Polizia - dà testimonianza che l'istituzione c'è e ci sarà, mostrando orgoglio e senso di appartenenza, fino ad arrivare anche all'estremo sacrificio», aggiunge in un passaggio denso di emozione in riferimento alle parole commosse pronunciate, poco prima, dal figlio di Clemente Martone, Raffaele (che veste la stessa uniforme del padre). Più tardi, è il cappellano della Polizia, don Giancarlo D'Ambrosio, a benedire i nuovi locali Anps, accompagnandoli da un Padre Nostro collettivo e l'auspicio che la sede sia percepita dalla comunità come «un luogo di famiglia».