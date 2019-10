CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È bagarre alla Provincia: il segretario generale ricorre contro il presidente. Franco Nardone contesta la nomina a direttore generale di Nicola Boccalone, ed infatti ricorre pure contro di lui. Questi, comunque, non è ancora in servizio: per l'assunzione occorre rispettare una serie di condizioni quali l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e del bilancio consolidato, e la trasmissione dei dati alla banca dati amministrazioni pubbliche. Il ricorso, proposto in via cautelare e nel merito, è stato presentato al giudice del lavoro del tribunale di Benevento.