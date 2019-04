CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Aprile 2019, 09:20

«Dovevamo solo prelevare il denaro a Benevento per portarlo al Nord». Così i due arrestati, trovati in possesso di banconote false, ben 400 da 50 euro, ieri hanno ricostruito la loro presenza in città nella tarda serata di giovedì quando sono stati bloccati dai carabinieri mentre stavano acquistando, biglietteria della stazione centrale, i ticket ferroviari con destinazione Milano. Si tratta di Vincenzo Laudari, 49 anni, di Como, e Daniele Bosisio, 32 anni, di Monza. Ieri il Gup Gelsomina Palmieri, al termine degli interrogatori nel carcere di contrada Capodimonte, ha scarcerato Bosisio comminandogli il divieto di dimora in città, e inviato Laudari agli arresti domiciliari a Lecco. Le dichiarazioni rese dai due indagati si aggiungono agli elementi che i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale stanno portando avanti sin dalla notte di giovedì.