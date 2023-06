Il centro storico invaso dalle Moto Guzzi per il nono raduno della Pro Loco

Il centro storico di Sant'Agata de' Goti con la sua piazza Umberto I ha fatto questa mattina da scenario al nono raduno "Moto Guzzi ieri oggi e infiltrati" organizzato dalla locale Pro Loco.

Più di cento appassionati dello storico marchio a due ruote sono giunti in mattinata a Sant'Agata dove le moto sono rimaste parcheggiate ed in mostra per un paio di ore prima di proseguire lungo il percorso, disegnato dalla Pro Loco, che li ha portati alla scoperta di Moiano, Bucciano e del Santuario della Madonna del Taburno.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Pro Loco Claudio Lubrano per il successo di un'iniziativa che era stata inizialmente prevista per lo scorso 2 giugno, quando era poi stata rinviata a causa della pioggia.