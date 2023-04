Il consorzio Asi presenta il progetto Paride

Sarà presentato lunedì 17 aprile il progetto "Paride", un nuovo sistema per la sicurezza delle aree industriali, ideato dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento al fine di monitorare i principali indicatori di inquinamento ambientale e di uso illecito del suolo nelle aree industriali. L'incontro si svolgerà nella cornice di Palazzo Paolo V a partire dalle 10.30.

Al primo panel, dal titolo “Rendere sicuri gli agglomerati industriali è una necessità!”, prenderanno parte il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi; il consigliere regionale della Regione Campania, Luigi Abbate e il vicepresidente Consorzio Asi di Benevento, Domenico Vessichelli.

Al secondo incontro, dal titolo "Paride: Innovazione Sostenibilità per il monitoraggio dell’ecosistema Asi" interverranno: il responsabile tecnico-scientifico del progetto, Roberto Tartaglia Polcini, il consulente esperto in Geo-Spatial Knowledge e remote sensing, Renzo Marin, il comandante del nucleo investigativo antincendio boschivo dei Carabinieri forestali, Marco Di Fonzo, Elena Francioni, Head of Italian Civilian Market e-Geos, l'assessore regionale alla sicurezza, Mario Morcone. Modera il giornalista Domenico Ragozzino.

Al terzo briefing, dal titolo "Il Mondo produttivo e la sicurezza: il progetto Paride per Benevento e il Sannio" parteciperanno Luigi Barone, Presidente Consorzio Asi di Benevento; Antonio Marchiello, assessore al Lavoro e alle Attività Produttive della Regione Campania; il sostituto procuratori Patrizia Filomena Rosa, Oreste Vigorito, presidente Confindustria di Benevento. Modera Pierluigi Melillo, direttore OttoChannel TV.

L'ultimo approfondimento, dal titolo “Legalità e Sicurezza: una priorità per le istituzioni”, vedrà gli interventi di Stefano Gambacurta, vice capo della Polizia di Stato, Autorità Responsabile del Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna.