Ricerca scientifica e tecnologia da una parte. Fede e religione dall’altra. Approcci diversi dinanzi ad una stessa problematica: il paziente e la sua malattia. Se ne parlerà con opportuna competenza e sensibilità - grazie all’intervento di interlocutori illustri che a vario titolo approfondiranno il tema dai vari punti di vista – nel corso del convegno che si terrà domenica 14 aprile alle ore 17:00 presso Palazzo Maturi - Comune di Amorosi (BN).L’incontro nasce dall’intesa stipulata tra il Comune di Amorosi e la Sbarro Health Research Organization (SHRO), presso la Temple University di Philadelphia con l’obiettivo di promuovere eventi scientifici di interesse sociale sul territorio. Intesa rafforzata di recente con la nascita ad Amorosi del nuovo Centro Medico One diretto dal Prof. Alfonso De Nicola che da anni condivide con il Prof. Antonio Giordano, scienziato di fama internazionale, importanti progetti di ricerca scientifica.17.00 SALUTI DELLE AUTORITÀ- Giuseppe Di Cerbo - Sindaco del comune di Amorosi- Filippo Liverini - Presidente di Confindustria Benevento- Prof. Antonio Giordano - Direttore SHRO - Temple University, Philadelphia (USA) – Università di Siena- Prof. Alfonso De Nicola - Fisiatra, Medico dello Sport, Responsabile Staff Sanitario SSC Napoli - SHRO -Temple University, Philadelphia17.30 “FISIOPATOLOGIA DEL DOLORE: QUANDO IL DOLORE DIVENTA MALATTIA.”Dr.ssa Patrizia Maiorano – MD Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa - Biotecnologie Mediche Università di Siena17.45 “LA COMUNICAZIONE NELLE DIVERSE FASI DELLA MALATTIA: L’ESEMPIO DEL TUMORE DELLA MAMMELLA”Prof. Michelino De Laurentiis – Direttore del Dipartimento di Oncologia Mammaria e Polmonare - Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”18.00 “CONFRONTARSI CON UNA DIAGNOSI ONCOLOGICA. IL RUOLO DELLE CONVINZIONI DI EFFICACIA”Dott. Andrea Chirico – PhD Psicologo, Psicoterapeuta in form., Ricercatore - Facoltà di Medicina e Psicologia, Università “La Sapienza”, Roma.18.15 “IL DOLORE E LA MALATTIA: RIFLESSIONI PEDAGOGICHE”Dott.ssa Maria Grazia Lombardi – Ricercatrice in Pedagogia Generale e Sociale – Università degli Studi di Salerno18.30 “IL MISTERO DELLA SOFFERENZA”Suor Myriam Castelli – Giornalista RAI WorldCOFFEE BREAK19.00 – 19.30 TAVOLA ROTONDA: APPROCCIO ALLA MALATTIA E DIRITTI DEL MALATO.Partecipanti:Prof. Antonio Giordano, Don Marino Labagnara, Suor Myriam Castelli, Prof. Michelino De Laurentiis, Dott. Andrea Chirico, Dr.ssa Maria Grazia Lombardi, Avv. Giovanni Siniscalchi.INTERVERRÀ IL PROF. IGNAZIO MARINO CON UN VIDEOMESSAGGIO DAGLI USA.“Testamento Biologico e Autodeterminazione del Paziente”ModeratoriProf. Antonio Giordano - Direttore SHRO - Temple University, Philadelphia (USA) – Università di SienaSuor Myriam Castelli – Giornalista RAI WorldProf. Orlando Paciello - Ordinario di Anatomia Patologica, Dipartimento di Medicina Veterinaria “Federico II” di NapoliAvv. Giovanni Siniscalchi - Segretario Generale Fondazione Castel Capuano – Avvocato PenalistaPRESIDENTI DEL CORSOProf. Antonio GiordanoProf. Alfonso De NicolaSEGRETERIA ORGANIZZATIVADr.ssa Patrizia Maiorano – Dott. Gianluca Brignola