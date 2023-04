Tappa all’Ipm di Airola per il Garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello, che questa mattinata ha trascorso qualche ora con i giovani ospiti del carcere minorile sannita.

Subito dopo la visita, Ciambriello ha commentato: «Gli istituti penali per i minorenni, compreso Airola, vivono una precarietà. Lo Stato deve garantire un futuro per questi ragazzi, da cittadini che si devono nutrire non di pane e illegalità, ma di diritti e responsabilità, doveri e felicità».

Inoltre, Samuele Ciambriello ha spiegato che nel carcere minorile di corso Montella sono previsti in pianta stabile 40 agenti penitenziari, un folto numero di educatori e una psicologa e che «mancano con presenza costante i mediatori linguistici, uno psichiatra, accompagnatori e pedagogisti per seguire all'esterno i giovani che lavorano».

Il garante ha donato ai 22 detenuti presenti diversi dolci e le tradizionali pastiere.