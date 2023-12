Tutto è pronto al Rummo, ormai da giorni, per l'apertura della nuova Unità di terapia intensiva cardiologica (Utic) e della sala di Emodinamica che ospita i due angiografi di ultima generazione ma non è ancora partito il conto alla rovescia per l'inaugurazione. I lavori del nuovo reparto, collegato e contiguo alla Cardiologia, sono stati ultimati, gli angiografi installati e collaudati e le autorizzazioni dell'Asl e del Comune concesse ma non è stata ancora decisa la data dell'inaugurazione ufficiale che doveva avvenire prima di Natale. Non si capisce perché le porte del nuovo reparto, rimaste chiuse per un periodo di tempo molto più lungo rispetto alle previsioni avanzate dalla direzione strategica che ne aveva preannunciato il completamento per metà giugno, non siano ancora state spalancate all'utenza. Il vecchio angiografo in dotazione al reparto si era rotto a febbraio, determinando l'uscita della Cardiologia dell'ospedale cittadino dalla rete Ima che era stata recuperata in breve tempo, usufruendo dell'angiografo della Radiodiagnostica e spostando l'Utic nell'unità operativa di Neurorianimazione, al terzo piano del padiglione Santa Teresa in prossimità dell'angiografo preso «in prestito».

Allo stato attuale persiste lo stesso assetto ma si tratta comunque di una condizione temporanea e precaria che ha reso possibile trasformare la vecchia Utic in sala angiografica e realizzare una nuova Unità di terapia intensiva cardiologica. Con sei mesi di ritardo, causato dai soliti imprevisti che caratterizzano i lavori soprattutto nelle strutture pubbliche, tutto è pronto ma rimane da risolvere il «giallo» della mancata apertura che, nella migliore delle ipotesi, slitterà a dopo Natale addirittura a gennaio. I ritardi per l'apertura dei reparti non sono una novità per l'azienda ospedaliera, se si pensa che a giugno 2022 , il manager che aveva preceduto l'attuale direttore generale Maria Morgante aveva annunciato l'apertura imminente di una Pma, area per la Procreazione medicalmente assistita, che l'ospedale non aveva e che è stata creata apposta perché le coppie in difficoltà non siano costrette ad andare fuori provincia.

Si tratta di un servizio di grande utilità per l'utenza perché ci sono 100.000 giovani coppie in Italia e circa 2000 nel Sannio che affrontano viaggi della speranza dai costi elevatissimi per avere accesso a questo tipo di servizio che, da gennaio 2024, sarà garantito in forma gratuita a tutte le donne under 46. Nel 2017 la Pma era stata inserita nei livelli essenziali di assistenza ma ci sono voluti altri 6 anni e un nuovo decreto ministeriale per rendere reale il cambiamento. Questo provvedimento renderà possibile l'accesso ai trattamenti necessari per sopperire ai problemi di infertilità anche nelle nostre zone, ferma restando la presenza di una struttura come quella creata al «Rummo».