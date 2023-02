Primi piatti che profumano di abbondanza e tanti dolci. La tavola sannita del Carnevale è ancora tutta ancorata alla tradizione.

La regina a tavola è la tipica lasagna beneventana. Rosa Nazzaro, storica protagonista di quella che è stata una delle trattorie più tipiche del capoluogo, oggi la prepara per il nuovo locale di famiglia "Companatico", dove la tipica cucina beneventana viene proposta anche con la formula dell'asporto. «La nostra lasagna - racconta Nunzia - non prevede né il condimento con il ragù alla bolognese, così come non si utilizza la besciamella. Si parte ovviamente dalla pasta sfoglia fresca all'uovo. Gli strati vengono conditi con ragù classico napoletano e delle piccole polpettine con carne di vitello, che vanno prima fritte, ricotta fresca, mozzarella e tanto parmigiano grattugiato. L'ultimo strato viene completato con una copertura di sugo, uovo sbattuto e ancora parmigiano».

Tra i primi piatti (o meglio tra i piatti unici), a fare da contraltare alla lasagna è la scarpella di Castelvenere. Un piatto che dopo anni di vero e proprio abbandono riscuote un grande appeal. Basti pensare che la storia e la ricetta della scarpella hanno superato le trentamila letture sul blog del giornalista Luciano Pignataro, così come lo chef Alessandro Borghese ha proposto una sua variante in una puntata della sua serie "Kitchen Sound" andata in onda su Sky Uno e Mixer Planet. Le varianti sono tante. Le dosi variano, con una gara che è mirata soprattutto ad abbondare perché la cultura contadina in questa festa era solito strafare. In questo caso soprattutto con le uova, utilizzandone 10-12 per mezzo chilo di pasta. Quasi a seguire la lezione di Oscar Wilde, quando afferma che «ciò che non abbiamo osato, abbiamo certamente perduto».

La versione che prepara Antonia Ciabrelli, agrichef di Fattoria Ciabrelli parte da mezzo chili di mezzi ziti e dall'utilizzo di circa 300 grammi di salsiccia di maiale stagionata, 250 grammi di formaggio vaccino fresco, 150 grammi di pecorino grattugiato e le immancabili uova. «Lessata la pasta in abbondante acqua, poco salata, si condisce - spiega Antonia - con olio extravergine di oliva e se ne pone una metà in una teglia unta di sugna, aggiungendo il primo sale e la salsiccia a dadini, il pecorino grattugiato. Si copre con la restante pasta e alla fine, si aggiungono le uova sbattute e altro formaggio grattugiato». Poi ci sono le varianti della cottura. Una volta avveniva nel forno di campagna, sul fuoco del camino. Oggi si procede nei forni delle cucine moderne, a gas o elettrici. C'è infine la versione di chi come Alfredo Lavorgna, di "300 grammi - Officina della pizza", opta per la cottura nel forno a legna.

«Sicuramente - spiega il pizzaiolo - richiede più impegno. Il grande segreto è in una cottura lenta».

A Carnevale la tavola abbonda di dolci. Quello che più caratterizza la terra sannita è il migliaccio. Ma chi vuole andare ancora più indietro nel tempo non desidera altro che degustare il sanguinaccio dolce, ottenuto con il sangue del maiale e con l'utilizzo di cacao e cioccolato fondente. La preparazione la racconta Giovanni Maturo, anima del ristorante "Il Sauro" di Faicchio. «Occorre mezzo litro di sangue, mezzo litro di vino cotto, 600 grammi di zucchero, 400 di cioccolato fondente, 150 di cacao amaro, 50 di farina e 50 di strutto, cedro o uvetta arancia candita, una bustina di vaniglia, un bicchierino di Strega, con un pizzico di cannella. In una pentola alta si mescola lo zucchero con il cacao e la farina, aggiungendo il vino cotto e il sangue filtrato attraverso un colino fine. A seguire si aggiunge lo strutto e il cioccolato fondente tagliato a scaglie piuttosto sottili e i canditi, quindi si avvia la cottura a fiamma bassissima. Portare a bollore il sanguinaccio mescolando continuamente con un cucchiaio di legno; lasciare addensare proseguendo la cottura per almeno 30 minuti. Spegnere la fiamma e continuare a mescolare insaporendo la crema con la vaniglia, il bicchierino di Strega e la cannella. Fare raffreddare il tutto passando la pentola in acqua ghiacciata». Quindi l'invito finale del cuoco: «Il sanguinaccio è ottimo se lo consumiamo per intingervi le tradizionali chiacchiere».