«È stato un momento di follia o un'azione del diavolo». Così don Luigi Ulano, beneventano ma da oltre cinque anni parroco di San Marco dei Cavoti commenta l'accaduto. In queste ore il sacerdote si prodiga per assistere i componenti la famiglia De Corso, il cui capofamiglia Francesco, dopo aver ucciso il figlio Alessandro, con due colpi di pistola si è suicidato con un colpo alla tempia.

Sarà lui a celebrare il rito funebre nella chiesa madre di San Marco, dopo l'autopsia sulle salme. «Lunedì sera subito dopo la tragedia ed anche oggi mi sono recato presso l'abitazione della famiglia De Corso - dice don Luigi - cercando di essere loro vicino in momento terribile. Hanno bisogno di essere assistiti perché quello che è accaduto non solo e tragico ma è anche inspiegabile. Personalmente ho un ricordo bellissimo dei due scomparsi, come degli altri familiari. Avevo una frequentazione con questa famiglia e una volta al mese mi recavo presso la loro abitazione per portare la comunione alla signora Giovanna che aveva qualche difficoltà nella deambulazione e pertanto non poteva recarsi in chiesa; in ogni caso i rapporti erano ottimi con tutti i componenti del nucleo familiare».

«In questo momento tutti i familiari si sono stretti intorno alla signora Giovanna - aggiunge il sacerdote - innanzitutto la figlia Lucia che vive a San Marco con il marito ed anche il figlio Gianfranco che è giunto da Brescia dove vive, poi tutti gli altri congiunti. Ma si è di fronte ad un dramma troppo grande ed impensabile. Tutti i componenti la famiglia erano dediti al lavoro e condividevano un tranquilla esistenza. Del resto l'intero paese condivide questo immenso dolore».

Ora ci si prepara al rito funebre che vedrà la partecipazione dell'intero paese e spetterà al parroco all'omelia trovare le parole giuste per far guardare al futuro; cosa non facile per chi è stato direttamente colpito negli affetti più cari, così come per tutti i familiari e gli amici. Da due giorni la comunità si chiede come si possano verificare delle tragedie così devastanti nell'ambito di nuclei familiari nel cui vivere quotidiano si può specchiare la stragrande maggioranza dei cittadini, che condividono valori universali. Un dramma, quello che si è consumato a San Marco, in cui non ci si trova di fronte a vite complicate o ai margini della legalità, ma ad esistenze «normali», il che rende ancora più difficile decifrare l'accaduto.