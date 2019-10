CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 10 Ottobre 2019, 11:43

Sequestro di beni per il titolare di un bar ubicato in città. Secondo l'accusa l'uomo possedeva beni spropositati rispetto ai redditi dichiarati. Il provvedimento è stato adottato dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli dopo indagini della Guardia di Finanza e della polizia beneventana. Il provvedimento è stato notificato ieri mattina dalle fiamme gialle e dagli agenti alla divisione anticrimine della Questura. Destinatario del provvedimento I.N., 45 anni, beneventano, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. L'uomo, secondo l'accusa, è stato ritenuto «pericoloso» in quanto stabilmente viveva dei proventi di attività delittuose, in particolare dei reati di usura e di spaccio di sostanze stupefacenti. La proposta di sequestro, finalizzata alla confisca, è stata formulata, ai sensi della normativa vigente in materia di misure di prevenzione che attribuisce la competenza al Tribunale di Napoli, dopo indagini della Procura della Repubblica di Benevento diretta da Aldo Policastro e dal questore di Benevento Luigi Bonagura, a seguito di indagini anche di carattere patrimoniale svolte dalla Squadra Mobile e dal Nucleo Polizia Economica-Finanziaria della Guardia di Finanza diretta dal tenente colonnello Giovanni Ferrajolo, che hanno consentito di accertare la disponibilità per il 45enne di beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati. Alcuni di questi beni, tra l'altro, sono risultati intestati a prestanomi tra cui la moglie.