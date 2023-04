Il rione Libertà come una giungla: vince il degrado

Anna Liberatore

Una giungla urbana. O più precisamente, una città inghiottita dalla giungla. E' l'impressione che si avverte guardando la panchina nella foto, situata al rione Libertà, in via Benedetto Bonazzi, a ridosso degli edifici che sono di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Complici la pioggia e le temperature che sono aumentate negli ultimi giorni, la natura l'ha quasi inglobata rendendola inutilizzabile, a meno che non ci si senta particolarmente temerari e bucolici.



In un periodo in cui si inaugurano panchine colorate per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su determinati temi, quella a due passi dasoffre l'incuria, l'assenza di una manutenzione del verde. Così come tutti gli spazi che circondano gli alloggi popolari, in realtà, sovrastati da erbacce rigogliose che in alcuni casi arrivano a soffocare gli alberelli più bassi. Di qualunque ente sia la competenza ad intervenire che si intervenga e si restituiscano alla comunità spazi comuni decorosi. Soprattutto lo si faccia per tempo, prima che le temperature salgano ulteriormente, per evitare la proliferazione della «fauna». Va bene la transizione ecologica e va bene anche la città più green, ma così è troppo.