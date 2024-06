«Ricominceremo da dove avevamo lasciato a febbraio»: così Giampietro Roviezzo, riconfermato sindaco di Bonea per la terza volta. Una vittoria con oltre il 65% su cui Roviezzo e i candidati di «Liberamente per Bonea» non avevano mai avuto dubbi, anzi si erano pronti a formare anche un lista civetta nel caso in cui la minoranza non avesse presentato la lista.

Nell'aula del municipio di via Carre, con Roviezzo, torneranno tra gli scranni Carmine De Nitto e Gianpietro D'Apice, risultati primi eletti, Rita Malfi e Pasqualino Notariello. De Nitto ricoprirà nuovamente la carica di vice sindaco, essendo ancora il più votato tra le due liste, mentre per D'Apice ci sarà la riconferma da assessore. Alla Malfi andrà quasi certamente l'istruzione e la cultura, come già nella precedente consiliatura, mentre altre deleghe saranno decise nei prossimi giorni essendoci new entry nell'assise. Tra le novità annunciate da Roviezzo, quella della nomina del presidente del Consiglio: «Questa è l'unica novità che introdurremo, eleggendo un presidente del Consiglio comunale pur se si tratta di una figura che nei piccoli consessi difficilmente viene eletta. Ma sarà anche un modo per riconoscere ad ogni consigliere che ha contribuito alla vittoria, una gratitudine e un ruolo». Come è noto, la scorsa consiliatura era stata interrotta dopo quasi due anni per la sfiducia al sindaco da parte degli ex oppositori e da tre ex consiglieri di maggioranza. «Queste elezioni - commenta la fascia tricolore - hanno ripristinato la verità: i cittadini hanno scelto da chi intendono essere amministrati riconoscendo quanto abbiamo fatto in sette anni, lasciando a casa chi ha tradito. Infatti tra i firmatari della sfiducia soltanto uno è stato rieletto a parità di voti con un altro candidato. Il popolo di Bonea ancora una volta ci ha dato fiducia e lo ha dimostrato non solo con il voto ma anche con la presenza fisica ad ogni manifstazione elettorale. Eravamo certi di questa vittoria».

Ieri mattinata, nel municipio, il passaggio di consegne tra il commissario prefettizio e il sindaco. «In questi mesi - aggiunge Roviezzo - c'è stata l'ordinaria amministrazione, già da domani riprenderanno le opere pubbliche avviate con l'apertura di nuovi cantieri. Tra qualche giorno inaugureremo anche lo spazio sportivo all'aperto. Si tratta di una vera palestra all'aperto immersa nel verde dove ognuno potrà liberamente fare attività sportiva. Tutto insomma, nel segno della continuità».