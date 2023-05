«La normativa per la tutela dei centri storici sta per cambiare e si punta a specificare meglio le aree sottoposte a vincolo». L'anticipazione è arrivata ieri dal numero uno della Sovrintendenza ai beni storico-artistici di Caserta e Benevento Gennaro Leva, nel corso dell'udienza di un processo che vede quindici imputati, titolari di bar, costretti alla demolizione dei dehors nel centro storico della città. Sono infatti finiti accusati di non aver ottemperato alle prescrizioni della Sovrintendenza.

Nell'udienza di ieri, Leva ha completato le sue dichiarazioni come teste, che aveva già iniziato a rendere in una precedente udienza. Ha confermato che la Sovrintendenza, fino al dicembre del 2017, non si era mai interessata della collocazione dei dehors. Nonostante nel 2011 fosse stato già deliberato che la chiesa di Santa Sofia era patrimonio Unesco e che nel 2012 fosse stato approvato il Puc. «Del problema dei debors - ha sostenuto Leva - mi aveva parlato per la prima volta il mio predecessore, l'architetto Salvatore Buonomo, che nel dicembre del 2017 scrisse anche una lettera al sindaco di Benevento chiedendo di verificare le installazioni nella zona Unesco, ricevendo una risposta di disponibilità alla collaborazione da parte del Comune».

Il sovrintendente ha inoltre ribadito che i vari esercizi commerciali sono tenuti a inviare la richiesta di occupazione per il suolo pubblico al Comune e che quest'ultimo trasmette poi le istanze alla Sovrintendenza per il parere. Il funzionario ha poi ricordato di non essere a conoscenza del regolamento del Comune circa le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico, che risaliva al 2006, di essere stato ascoltato dai carabinieri, i quali avevano in corso le indagini su questa problematica nel maggio del 2019, quando c'erano contatti tra Comune e Sovrintendenza, e che questa collaborazione ha portato al varo del nuovo regolamento da parte del Comune nel luglio del 2019. Circa il dissequestro dei dehors da parte del tribunale, ha sostenuto di averlo appreso in via informale e dai giornali.

Il sovrintendente, nell'udienza di ieri, ha risposto alle domande che gli sono state poste da alcuni difensori dei titolari dei locali rinviati a giudizio: Sergio Rando, Marcello D'Auria, Mario Palmieri, Nazzareno Lanni e dello stesso magistrato monocratico Francesco Murgo. A dare il via alle indagini era stata una segnalazione di un cittadino e poi l'intervento del Comune. La vicenda giudiziaria dei dehors è iniziata nel 2018 e nel 2019 scattò il sequestro di otto strutture, provvedimento poi annullato dal Riesame. Successivamente, ci fu un nuovo intervento dei carabinieri, che rilevarono come i dehors, nonostante il parere contrario della Soprintendenza, non fossero stati smontati. Da qui nuovo sequestro, anche questo annullato dal Riesame. La Cassazione aveva infine respinto un ricorso della Procura. Ma tutto ciò non ha bloccato l'azione penale, la rimozione delle strutture e i quindici rinvii a giudizio, anche di alcuni commercianti che nel frattempo hanno cessato l'attività. Gli imputati sono difesi anche dai legali Antonio Leone, Vincenzo Sguera, Alberto Mignone, Mario Verrusio, Fabio Palummo, Fabio Russo, Gianmarco Bosco, Andrea De Longis, Gerardo Giorgione, Fabio Pannone, Gennaro Iannotti, Raffaele Tibaldi, Marco Ascione e Andrea Ricciardi. Prossima udienza il 29 giugno, per ascoltare alcuni titolari degli esercizi commerciali rinviati a giudizio.