Il teatro romano chiude per due giorni Necessari interventi di pulizia esterna

BENEVENTO - Due giorni di chiusura al pubblico per il Teatro Romano di Benevento. Lo ha comunicato la direzione specificando che giorni 22 e 23 marzo 2023 l’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento resterà chiusa la pubblico per consentire il diserbo selettivo delle aree aperte. Un'operazione necessaria, sopratutto nel periodo in cui riprende la crescita stagionale dell'erba nei vari spazi esterni.