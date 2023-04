Il dodicesimo appuntamento del Festival della filosofia è fissato per domani 13 aprile sempre alle 15 all'Auditorium Sant'Agostino con le lectio magistralis dei professori Umberto Curi sul tema «Libertà e liberazione», e Giovanni Casertano su «Libertà e schiavitù nella città e nell'individuo».

APPROFONDIMENTI Anpi, un seminario per il «partigiano» Fenoglio Affido e adozioni difficili, scende in campo il Comune L'ambasciatore Zazo diventerà cittadino onorario di Benevento

Dalla filosofia alla letteratura; continuano a Benevento gli appuntamenti di «Stregonerie - Premio Strega tutto l'anno», la rassegna letteraria che riscopre i capolavori del Premio Strega, ideata da Isabella Pedicini e Melania Petriello e realizzata in sinergia con Strega Alberti e Fondazione Goffredo e Maria Bellonci. L'appuntamento è per venerdì 14 alle 18.30 nella sede della ditta Alberti in piazza Vittoria Colonna, a Benevento, per conversare sul libro «Tolstoj», biografia in forma di romanzo dedicata al grande autore russo, di Pietro Citati (nella fotoì), che vinse il Premio Strega nel 1984. A delinere il ritratto dell'autore saranno Giorgio Biferali e Piero Sorrentino, con il contributo speciale di Stefano Citati, figlio dello scrittore. L'ingresso è gratuito ma con obbligo di prenotazione via mail, all'indirizzo stregonerie@strega.it. Solo chi riceverà la conferma potrà entrare in sala. In ogni caso l'incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali social di Strega Alberti.

Un altro convegno di carattere informatico, è quello che si organizza il 28 aprile alle 16.30 all'istituto comprensivo «Bosco Lucarelli» di piazzale Catullo, grazie a «Informatici senza frontiere» di Benevento, che organizza un seminario, principalmente rivolto a genitori e docenti, ma anche agli adolescenti, sull'uso consapevole della tecnologia.

«Pericoli in rete e cambiamento del cervello nell'era digitale» è il titolo di questa giornata, che prevede gli interventi di Manuel Parrella, coordinatore regionale di Informatici senza frontiere, che si occuperà dei pericoli del web e quindi delle tecniche che genitori, insegnati e figli possono adottare per difendersi dalle insidie della rete e di Roberto Ghiaccio, neuropsicologo e docente di Neuropsichiatria infantile all'Università Giustino Fortunato di Benevento. Il focus del suo intervento sarà il modo in cui si modifica il cervello con il digitale, nell'apprendimento e nel comportamento. Un attuale momento di confronto e riflessione tra generazioni e ruoli diversi a confronto con esperti dell'informatica, che si svolgerà in forma di presentazione con proiettore, ma in cui sono previsti momenti di interazione e dibattito con le persone presenti al seminario. Infine il 29 e 30 aprile nella libreria Barbarossa si terrà un laboratorio di scrittura creativa a cura di Rossana Carturan, per Letture e culture aps.