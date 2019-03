CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Marzo 2019, 09:18

«L'acqua distribuita nella città di Benevento è potabile». E lo è «inequivocabilmente»: questa, la secca conclusione dell'Asl in risposta al Comune di Benevento venerdì scorso. Ma, seppur l'acqua è, ed è stata, sempre potabile, come attestano tutti i parametri indicati dal decreto legislativo numero 31 del 2001, che disciplina l'attività di controllo delle acque destinate al consumo umano, va detto anche che, da prelievi effettuati dall'Arpac il 14 febbraio, si sono registrati sforamenti di Tetracloroetilene: al pozzo di Pezzapiana il parametro si è attestato a 2,5 a fronte del limite di 1,1, mentre a Campo Mazzone si è registrato il 3,4. Si tratta di due rapporti di prova che evidenziano i superamenti dei valori quale «Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee», valori poi rientrati, è sempre l'Asl ad affermarlo, come attestato dai controlli effettuati il 4 marzo. Aspetto, questo, concernente l'ambiente, regolamentato dal decreto 152 del 2006.