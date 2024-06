Mattia Balardi, in arte Mr.Rain si prepara al tour estivo e a quello nei palazzetti che partirà a novembre. Sarà a Benevento il 26 luglio, all’Arena Musa nell’ambito del Bct music festival. Mr.Rain si racconta senza filtri: il suo percorso, la sua storia, la sua vita. Urla la sua forza e fa emergere le sue debolezze. Il tutto condito da quella viscerale voglia di essere accanto agli ultimi e a chi è in difficoltà. Artista tenace, un ragazzo normale, che a volte indossa i panni del «Supereroe».

È appena tornato dal Brasile. Quanto è stato utile questo viaggio per riordinare le idee?

«Ho fatto una vacanza dopo un sacco di anni ed è stato stupendo. Sono stato lì tre settimane. Uno dei viaggi più belli in assoluto della mia vita. È stato utilissimo, avevo proprio bisogno di un periodo di pausa per trovare il tempo di dedicarmi a me stesso, fare nuove esperienze. Ho fatto tante cose, conosciuto molte persone, girato tantissime città. Ho trovato “cibo” per la mia fame creativa. Per me la cosa fondamentale è continuare a viaggiare, non smettere mai, perché è la cosa più bella del mondo. Entrare in contatto con persone diverse, culture diverse, modi di vivere molto differenti dal nostro è una cosa davvero speciale».

Dopo il primo Sanremo hai dichiarato che negli ultimi anni sei “uscito tre, quattro volte con gli amici per dedicarti ai tuoi progetti”. È ancora così?

«Sto cercando di cambiare questo mio aspetto. Voglio imparare a dedicare il tempo giusto alla mia vita privata. Di conseguenza ho scelto di prendermi un periodo per una vacanza. Voglio farne più spesso. Sto cercando di trovare del tempo per andare a trovare i miei familiari che non vedevo da tanto, perché comunque in questi ultimi due anni ho fatto moltissime cose. Pian piano ci sto riuscendo e voglio fare sempre meglio».

L’ultimo singolo «Paura del buio» ha qualcosa in comune con «Supereroi»? Per quanto siano canzoni diverse sembra richiamino la stessa necessità di arrivare a chi è in difficoltà e a chi chiede aiuto.

«In parte è così. “Paura del buio” è una dedica che faccio al me stesso di tanti anni fa, al bambino, l’adolescente che ero, introverso e che aveva appunto “paura del buio”. Col passare del tempo si impara a conoscersi sempre di più, a vedere i lati più nascosti e a gestire tutto ciò che si vive e che accade dentro ognuno di noi. In linea sicuramente con il focus che c’è in “Supereroi”, imparare a chiedere aiuto ed imparare a mostrarsi senza la maschera, con le paure e le fragilità».

Dopo due Sanremo, un tour tra piazze e palazzetti in partenza, che la impegnerà dall’estate all’inverno, se volesse tirare una linea e fare un bilancio c’è qualcosa nel percorso che non rifarebbe o qualcosa che farebbe meglio?

«Direi di no: ho fatto tantissime cose e credo di averle fatte nel modo migliore possibile o comunque come mi sentivo di farle in quel momento. Quindi, ad oggi, non vedo qualcosa che dico “potevo farla meglio”. Forse potevo fare qualcosa di meglio per me stesso, ritagliarmi un po’ più tempo, per vivere un po’ di più. La musica ha bisogno di qualcosa che ti stimoli la creatività emotivamente. Voglio impegnarmi a vivere il più possibile, a godermi ogni momento non essere proiettato subito nel futuro come un tempo».

In passato sei stato schiavo del futuro?

«Assolutamente sì. Per fare un esempio: il giorno prima della release di un album stavo già pensando a quello dopo. Una cosa surreale e totalmente folle. Quando avrei dovuto godermi l’uscita di quel disco, quel concerto, quel singolo. È una cosa che ho odiato di me e sto cercando di cambiare».

«Supereroi» è stata tradotta in spagnolo ed è tra le canzoni più ascoltate nelle radio in Spagna. Questo successo fuori dai confini te lo aspettavi?

«No (sorride, ndr). Ho sempre sognato di esportare il mio progetto anche all’estero, è una cosa che mi piace. Non conoscevo una parola di spagnolo però quando ho pensato di cantare in quella lingua ho cominciato subito a studiare. Era un po’ una scommessa. So che “Supereroi” è una canzone molto sentita e credo che la lingua non sia un limite. Anche in Spagna mi dicono che stia trasmettendo quella stessa sensazione e quell’emozione che c’è stata da noi».

Nuovi progetti?

«Questo percorso mi ha fatto venire voglia di produrre un disco in spagnolo, non traducendo altre mie canzoni. Un album totalmente nuovo che uscirà solo in spagnolo e questa cosa mi sta facendo sperimentare ancora di più, per quanto riguarda il tipo di genere e di strumentali».

Cosa dobbiamo aspettarci da questo tour?

«I live sono la parte più bella del mio lavoro, perché è il momento in cui entro in contatto con le persone. Respiro e vivo quell’alchimia che si crea solo ai concerti: non è replicabile. Sarà un tipo di live diverso rispetto a quello dell’anno scorso. Anche perché ho ampliato la mia band, ci sono due componenti in più: ci siamo sei musicisti e io. Voglio raccontarmi al meglio sfruttando anche le mie canzoni più vecchie».

Una curiosità: ma è vero che hai imparato a suonare il pianoforte guardando tutorial su YouTube?

«Sì, perché quando ero molto giovane non avevo la possibilità di pagarmi delle lezioni private o una scuola, ma avevo la necessità di raccontarmi al meglio su strumentali che non trovato. Ero superfan di Macklemore e volevo fare quella cosa lì, quel genere di musica, ma non trovavo basi affini. E mi sono detto “devo imparare a fare io quel tipo di musica”. Ho cominciato prima con un po’ di chitarra e poi con il piano. Mi piace questa cosa e non mi è mai passata. Molti anni dopo, durante il Covid, mi ero messo in testa di imparare a suonare il violino con i tutorial, anche se avrei potuto permettermi un insegnante. È una cosa che mi è rimasta: devo imparare a fare le cose nel modo più lungo e difficile».

Verrai a Benevento il 26 luglio, sei stato in concerto in Campania più volte: da uomo del Nord che rapporto hai con questa terra?

«Sono anni che faccio concerti lì. L’energia e il calore che si trova da voi è indescrivibile. E poi per me che amo il cibo è il paradiso terreste. Mi sono sempre trovato bene e ho sempre trovato un pubblico davvero caloroso, non vedo l’ora di fare il live in una città storica e bella come Benevento».