«Il Sannio ha dato risultati superiori a quelli che la Regione si aspettava». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a Telese Terme in occasione della chiusura del progetto «Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019» che oggi ha effettuato il passaggio di testimone alla città spagnola Aranda de Duero. «È un onore passare alla Spagna il testimone - ha detto De Luca - in quanto siamo nazioni sorelle, oggi anche per la cultura del vino. Benevento è l'area di maggiore produzione di vino della Campania. Dobbiamo puntare alla qualità dei nostri prodotti per reggere nella competizione mondiale e vincere la concorrenza dei paesi emergenti. La nostra carta è la qualità eccezionale che dobbiamo sviluppare anche attraverso la ricerca scientifica. Dobbiamo difendere le nostre produzioni e continuare ad essere presenti sulla vetrina internazionale». Alla cerimonia hanno preso parte numerosi sindaci della provincia di Benevento, con a capo Floriano Panza, primo cittadino di Guardia Sanframondi, comune capofila del progetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA