BENEVENTO - Giuseppe Ilario è il nuovo direttore del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento per il periodo 2023/2026. Ilario torna alla guida dell'istituto di alta formazione musicale a distanza di quattro anni, avendo già ricoperto per due mandati, dal 2014 al 2020, la carica di direttore. Le operazioni di voto hanno sancito la netta vittoria di Ilario che ha ottenuto 64 voti contro le 37 preferenze raccolte dall'altro candidato Leonardo Quadrini. Alto il numero dei votanti 109 su 114 aventi diritto al voto, 2 le schede bianche e 2 le nulle. Le operazioni di voto si sono concluse con la proclamazione del neo direttore, che entrerà in carica il 1 novembre, da parte del presidente della commissione elettorale Luigi Ottaviano.