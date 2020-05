BENEVENTO - Domani sarà l'anniversario della morte di Peppino Impastato, ucciso a Cinisi, in provincia di Palermo, il 9 maggio 1978. Quello che giornalista ha lasciato al termine della sua giovane vita è un'eredità di valori e di ideali di giustizia. Impastato ha combattuto la mafia sin dentro casa sua, a viso aperto facendo nomi e cognomi, ma è stato anche un rivoluzionario perché parlava alla coscienza delle persone cercando di cambiare le cose partendo dal basso.

Una sete di legalità che è stata raccontata dal fratello Giovanni, in diretta Facebook, ai giovani del coordinamento Libera di Benevento.

«Sapevo che rischiava tantissimo ma non avrei mai immaginato che arrivassero a ucciderlo. Sono tante le cose che non dimenticherò mai, ad esempio la sua umanità, la sua passione civica ed il suo coraggio». I «cento passi», notoriamente la distanza che separavano la casa della famiglia Impastato da quella del boss Gaetano Badalamenti, acquistano un nuovo significato: «Così come i "cento passi" di Peppino sono pieni di significato, così i giovani - ha concluso Giovanni Impastato - devono puntare ad arricchire di senso le loro vite, sviluppando senso critico, studiando, approfondendo e allontanandosi dalla superficialità». Ultimo aggiornamento: 21:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA