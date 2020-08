«Per la promessa di 50 nuovi occupati si mettono a rischio centinaia di posti di lavoro già operanti nella filiera dell'agroalimentare di qualità. Una follia». Cosimo Rummo non è familiare a taccuini e telecamere né a toni sopra le righe. Le sue sono parole ben ponderate, « lenta lavorazione» secondo il claim promozionale del brand sannita che è riuscito a imporsi sui mercati di tutto il mondo superando anche la disastrosa alluvione del 2015. Ma all'orizzonte si staglia una minaccia forse peggiore: «Siamo veramente preoccupati - rivela il patron del pastificio beneventano -. L'impianto da 110.000 tonnellate per il trattamento rifiuti che si vorrebbe realizzare è palesemente incompatibile con l'attività di aziende di primaria importanza nel campo agroalimentare. Non parlo solo per me. Ho avuto modo di interloquire con la direzione generale di Nestlé che a Ponte Valentino, com'è noto, ha investito risorse rilevanti per una grande piattaforma della pizza. Sono a dir poco stupiti che si possa verificare una prospettiva simile. Credo che, se dovessero valutare oggi quell'investimento, farebbero una scelta diversa. È assurdo anche solo pensare di insediare un termovalorizzatore a pochi metri in linea d'aria da chi produce agroalimentare d'eccellenza. Tra i materiali trattati dal biodigestore non ci sono soltanto scarti da cucina ma anche sostanze ben più preoccupanti. Sono davvero esterrefatto».

Umore nerissimo per Rummo che mette nel mirino il numero uno dell'Asi Luigi Barone: «Le sue parole sono un continuo affronto alla intelligenza degli uditori. Sostiene di non avere competenza sull'autorizzazione ma il comitato direttivo da lui presieduto delibera a favore senza informare in alcun modo le aziende insediate. Tiene nel cassetto il documento da giugno e lo pubblica solo adesso, in pieno agosto, nella distrazione generale dell'opinione pubblica. Il 21 luglio ha partecipato all'incontro in Confindustria senza dare notizia del deliberato. In conferenza dichiara che il lotto è già autorizzato per il trattamento rifiuti, non precisando, però, che si tratta di lavorazioni ben diverse per impatto e ricadute. Senza contare la moratoria sui nuovi impianti per rifiuti che ora sconfessa». Va ricordato che l'Asi ha affidato all'Università del Sannio la valutazione scientifica della compatibilità dell'impianto Energreen, studio in fase avanzata.

A oltre un mese dall'incontro nella sede di piazza Colonna, citato da Rummo, è intervenuta ieri Confindustria: «Abbiamo chiesto a Energreen, azienda con una consolidata esperienza nel trattamento rifiuti, di venire a presentare l'investimento importante per importo e dimensioni. Investimento che va valutato in ragione della presenza di importanti insediamenti alimentari presenti. Siamo pronti a sostenere ogni azione utile a tutelare le nostre imprese qualora, dalla valutazione tecnica del progetto, dovessero ravvisare gravi danni piuttosto che opportunità derivanti dall'abbattimento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti organici». Parole che vanno lette anche alla luce di un aspetto sicuramente non trascurabile: Energreen ha recentemente sottoscritto l'affiliazione a Confindustria Benevento. Una scelta sicuramente significativa quella adottata dall'azienda torinese - partenopea, se si considera che la società si è costituita ad hoc e non ha ancora ottenuto il via libera della Regione.

Il tema occupa pure la scena politica: «È confortante sapere che almeno la Provincia si è pronunciata contro la realizzazione dell'impianto», rileva il parlamentare M5S, Pasquale Maglione in riferimento alla notizia pubblicata dal Mattino. «Al contrario - prosegue il deputato airolano - trovo però preoccupante il silenzio degli altri enti locali. Colpisce in particolare il silenzio del sindaco di Benevento, troppo impegnato ad assestare l'ennesimo posizionamento politico e completamente disinteressato alla città. L'Asi ha dato un primo via libera tecnico che, però, disattende la difesa delle attività agroalimentari come il pastificio Rummo, brand di eccellenza la cui immagine verrebbe lesa dall'impianto».

Palazzo Mosti al momento opta per l'attesa: «Discuteremo la questione con il sindaco Mastella e valuteremo la eventuale presentazione di osservazioni», sono le uniche anticipazioni fornite dall'assessore all'ambiente Gerardo Giorgione. Attendismo imputato anche all'Ato che replica con il presidente Pasquale Iacovella: «Dire che il varo del piano d'Ambito risolverebbe la questione è una solenne fesseria. Noi possiamo programmare gli impianti pubblici, non quelli privati che, infatti, si rivolgono altrove per le autorizzazioni».

