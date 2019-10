CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 8 Ottobre 2019, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 09:02

Auto in fiamme e 39enne gravemente ustionato domenica notte a Casalduni. Dovrebbe trattarsi di un tentativo di suicidio ma la dinamica è ancora tutta da verificare. L'episodio si è verificato intorno alle 23.30. R.B., 39 anni, di Napoli, si era allontanato da casa nel pomeriggio di domenica con una Ford Fiesta. Giunto nei pressi di Casalduni, in contrada Vaglie, avrebbe telefonato alla sorella minacciando il suicidio. L'uomo è in cura presso l'unità psichiatrica Asl di Scampia. Quello che è accaduto nei momenti successivi è ancora avvolto nel mistero; l'uomo è stato trovato accasciato sull'asfalto, evidentemente ustionato dalle fiamme che stavano ancora avvolgendo la sua auto.