Martedì 9 Ottobre 2018, 20:54

BENEVENTO - Paura nel pomeriggio per una famiglia di agricoltori che si è trovata a fare i conti con l'incendio dell'abitazione. Il fuoco è divampato in un immobile nell’immediata periferia del paese, in contrada Castellana. L’incendio si è sviluppato dal frigorifero, probabilmente provocato da un corto circuito. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Benevento che hanno spento le fiamme. Tanta paura ma fortunatamente pochi danni alla struttura e nessun problema per la famiglia.