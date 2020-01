Raid e furti nelle scuole, scatta l'allarme sicurezza

BENEVENTO - Il territorio santagatese, ancora una volta, teatro di raid vandalici e furti con edifici pubblici nel mirino. Almeno tre gli episodi segnalati dall’amministrazione comunale di Sant’Agata de’ Goti che provvederà in questi giorni, fanno sapere da Palazzo San Francesco, a sporgere denuncia contro ignoti. Il Comune infatti vuole andare fino in fondo alla vicenda e capire cosa è accaduto nelle frazioni di San Silvestro e Faggiano e nella centralissima via Pennino anche perché questa volta le incursioni hanno creato non pochi disservizi. Nell’elenco dei luoghi visitati dai balordi ci sono due istituti scolastici e dunque a pagare le conseguenze sono stati soprattutto gli alunni e le loro famiglie. Ma c’è anche una parte del paese rimasto senza elettricità per i danni provocato da un incendio appiccato nei pressi di un impianto di pubblica illuminazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA