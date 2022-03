BENEVENTO - Un corto circuito alla base dell’incendio avvenuto questa sera in un appartamento di via Gioia a San Salvatore Telesino, lungo la provinciale di collegamento con Faicchio. Sul posto i vigili del fuoco di Telese Terme e i carabinieri della locale stazione. All’interno dell’abitazione, per fortuna, non erano presenti i proprietari lasciando registrare, dunque, solo tanta paura ma nessun ferito.