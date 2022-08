Rogo in casa del centro di Telese, paura ma solo danni

BENEVENTO - Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incendio sviluppatosi nel tardo pomeriggio sulla centralissima via Roma a Telese Terme. Le fiamme hanno avvolto rapidamente alcuni elementi di arredo senza provocare per fortuna danni a persone. Provvidenziale l’intervento del titolare di un esercizio commerciale ubicato nello stesso stabile interessato dal rogo che ha lanciato l'allarme per l'arrivo di vigili del fuoco e carabinieri della stazione locale.