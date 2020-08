Non ce l'ha fatta Carmelo Fiscante, l'uomo che martedì è rimasto ustionato agli arti inferiori a seguito di un incendio divampato nel terreno di sua proprietà. Il pensionato di 81 anni si è spento nella serata all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso.

La dinamica dell'incidente, al vaglio dei carabinieri della stazione di San Bartolomeo in Galdo, ancora non è del tutto chiara. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il malcapitato, intento a pulire i campi da erbacce e sterpaglie, abbia accidentalmente perso il controllo delle fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento. L'area dell'incidente, infatti, è particolarmente ventilata ed è possibile che il variare della corrente abbia provocato un aumento della capacità distruttiva del fuoco. Il piccolo rogo si sarebbe, dunque, trasformato in un vero e proprio incendio che ha colto l'anziano di sorpresa. Nel tentativo di spegnere il fuoco che si stava avvicinando ad una casa, l'uomo si sarebbe avvicinato troppo alle fiamme. In pochi secondi, le lingue di fuoco lo hanno avvolto non lasciandogli scampo. Tuttavia, non è da esclude un malore causato dall'inalazione dei fumi sprigionati dal rogo che gli hanno impedito di mettersi in salvo. Nonostante l'intervento precipitoso del 118 di Morcone e dei vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti, le condizioni dell'uomo hanno da subito destato forti preoccupazioni tanto da richiedere l'intervento del soccorso aereo, atterrato nel campo sportivo di Circello.

Trasferito d'urgenza presso il centro grandi ustionati dell'ospedale «Cardelli» di Napoli, l'agricoltore è stato immediatamente sottoposto alle cure del personale sanitario. Purtroppo, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato del tutto inutile. La gravità delle ustioni riportate e i fumi inalati non hanno lasciato scampo all'anziano, deceduto ore dopo al nosocomio napoletano.

La notizia della scomparsa dell'uomo ha fatto subito il giro del paese, gettando nello sconforto l'intera comunità. Carmelo Fiscante, infatti, era molto conosciuto tra la gente del paese ed era noto per la sua dedizione alla famiglia. Era abituato a lavorare nei campi. Ma l'altro pomeriggio qualcosa è andato storto e l'incendio di sterpaglie ha avuto un tragico epilogo. La salma rientrerà a Circello intorno alle 12 di oggi per l'ultimo saluto da parte dei familiari e dei compaesani. La camera ardente verrà allestita nella chiesa della Santissima. Annunziata, dove alle 16 saranno celebrati i funerali nel rispetto della normativa vigente in materia di contagio da «Covid-19». Insieme al parroco Don Antonio Cerrone, concelebrerà la messa anche il fratello della vittima, padre missionario redentorista a Cagliari.

