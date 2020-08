Un'auto è stata distrutta dalle fiamme: è accaduto a Montesarchio, nella notte tra mercoledì e giovedì in via Angelo Domenici, nei pressi del parcheggio e dell'area destinata al mercato settimanale. L'incendio ha avvolto un'Audi A5, usata dall'avvocato P.T. e lasciata in sosta ai margini della strada. L'auto veniva utilizzata dal professionista 50enne, domiciliato a Montesarchio ma con studio professionale a Cervinara, ma risulta intestata all'anziano padre.

Durante il rogo è stata parzialmente danneggiata anche la Fiat Panda di una 45enne, parcheggiata a pochi metri dall'Audi utilizzata dal legale cervinarese. È stato tanto lo spavento per i residenti della zona e la famiglia dell'uomo ma, per fortuna, l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato un tragico epilogo.

A dare l'allarme è stato un passante che, transitando per la strada che attraversa il centro della cittadina sannita, si è accorto delle fiamme alte e ha subito allertato i soccorsi. L'incendio sarebbe divampato intorno all'una e trenta, quando, per fortuna, anche i due bar presenti nel quartiere erano già chiusi.

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della compagnia di Montesarchio per gli accertamenti del caso e i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea. I caschi rossi hanno tempestivamente arginato le fiamme evitando che l'incendio si propagasse fino alle vicine abitazioni e alle attività commerciali presenti lungo la strada che, solitamente, è abbastanza trafficata.

Ad accertare le cause del rogo saranno le forze dell'ordine, al momento non si esclude nessuna pista. I militari dell'arma non hanno trovato taniche o tracce di liquido infiammabile, dunque, questo farebbe escludere l'ipotesi di un incendio doloso. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, a far divampare le fiamme, partite dalla parte anteriore dell'Audi A5, potrebbe essere stato un guasto alla vettura ma saranno i carabinieri a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Nel Sannio, negli ultimi mesi, sono accaduti altri episodi simili. Il 5 agosto scorso, in località Fontana di Guardia Sanframondi, le fiamme hanno distrutto una Fiat Punto con impianto Gpl e, per questo motivo, la paura era stata tanta e i vigili del fuoco di Telese Terme sono giunti subito sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'impianto a gas del veicolo. Danni anche alla facciata di un palazzo di Benevento quando, due mesi fa, la conflagrazione ha avvolto e distrutto una Lancia Y appartenente a un 43enne del capoluogo beneventano. Anche in questo caso a far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno allertato i soccorsi per domare il fuoco e sono state avviate le indagini da parte della Polizia. Secondo le prime ipotesi, l'incendio sarebbe divampato per motivi di natura dolosa.

