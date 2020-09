Sul Monte Erbano, nel territorio del Comune di San Lorenzello, continuano a bruciare ettari di bosco nonostante i continui interventi di mezzi aerei, che da giorni si stanno adoperando per domare le fiamme. La causa deglI incendi, divampati in più punti. È sicuramente di natura dolosa. Oggi altri due ettari di uliveto ed altri di bosco e di area incolta sono andati in fumo anche alla contrada Acquafredda, nel Comune di Pietrelcina. Solo dopo alcune ore di lavoro le Squadre dell'Antincendio Boschivo della Provincia di Benevento sono riuscite a domare le fiamme.

