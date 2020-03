LEGGI ANCHE

Questa mattina, in località Ianziti diè andata a fuoco una carrozzeria. Tempestivo l’intervento del titolare che ha subito allertato i vigili del fuoco del distaccamento di S. Marco dei Cavoti, mentre le fiamme avvolgevano quasi totalmente il laboratorio, e ha messo in sicurezza la famiglia che risiede nell’abitazione attigua alla carrozzeria.L'incendio è divampato durante l l'orario di apertura. Fortunatamente non ci sono stati feriti.