Sabato 20 Ottobre 2018, 13:00

AIROLA - Rogo e fumo nero ieri mattina nella centralissima piazza Caduti di Nassirya: a bruciare, dieci minuti prima delle 8, la struttura in legno antistante il pub pizzeria «Green Hill». Fiamme che in pochi minuti sono diventate altissime e hanno completamente distrutto il locale, di circa 70 metri quadrati, che il proprietario aveva realizzato su di una superficie pubblica in concessione comunale. Ad accorgersi del principio d'incendio e a dare l'allarme un operaio che stava tinteggiando la parte interna in muratura della pizzeria. Proprio a causa dei lavori in corso, le stanze erano state liberate e parte delle attrezzature a parete, come condizionatori, mobilia e suppellettili, erano state temporaneamente depositate nella struttura poi andata a fuoco.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, coadiuvati poco più tardi da altri mezzi del comando di Benevento. Alla fine l'area è stata messa in sicurezza, ma c'è voluta più di un'ora per avere ragione delle fiamme, altissime fin dai primi minuti, perché alimentate da materiali sintetici, in plastica e dal legno presenti all'interno della struttura. La colonna di fumo, denso e nero, era visibile da varie zone della città. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando radiomobile di Montesarchio, che hanno subito avviato le indagini. Dalla testimonianza raccolta dall'operaio che stava lavorando alla tinteggiatura, all'interno della pizzeria, l'incendio potrebbe essersi propagato dalla porta di accesso del locale. Ancora presto per appurare se il rogo possa essere di naturale accidentale o dolosa. Al momento gli inquirenti, alla ricerca di elementi utili per le indagini, seguono varie piste e non si esclude, ovviamente, quella dolosa. Difficile quantificare i danni provocati all'esercizio commerciale, considerate anche le attrezzature smontate e depositate, andate a fuoco insieme alla struttura di legno.