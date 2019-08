Sabato 17 Agosto 2019, 19:20

Avvolto dalle fiamme mentre stava preparando un liquore in casa. È accaduto a un ragazzo di 27 anni, intorno alle 13 a Benevento, al rione Libertà. Mentre stava realizzando un limoncello, per un mero incidente, l'alcol che gli serviva per la ricetta, è entrato in contatto con la fiamma dei fornelli sprigionando una lingua di fuoco che gli ha provocato ustioni sull'80% del corpo.Il 27enne è stato dapprima trasportato all'ospedale Rummo di Benevento e, successivamente, in eliambulanza presso il centro grandi ustionati di Bari. Le sue condizioni sono gravi. Sono intervenuti i carabinieri.