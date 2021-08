Incendio nel Sannio, uomo avvolto dalle fiamme: grave in ospedale

Stava cercando di spegnere un incendio divampato nel proprio terreno ma è stato investito dalle fiamme e per questo un uomo di 68 anni è ora ricoverato in codice rosso in ospedale a Benevento.

L'incidente è avvenuto alla località Rotola, nel comune di Ceppaloni, dove le fiamme che hanno avvolto l'uomo gli hanno procurato ustioni in varie parti del corpo.

L'uomo è stato soccorso, non senza difficoltà, dai vigili del fuoco, dai carabinieri e dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato con elicottero in codice rosso presso l'ospedale San Pio di Benevento.