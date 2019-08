CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Agosto 2019, 12:00

Continua l'allarme roghi in Campania. A Ferragosto ancora allarme e paura per lo Stir di Casalduni. A distanza di quasi un anno dal maxi incendio del 23 agosto ancora fumo dall'impianto di località San Fortunato in uno dei capannoni dello Stir, quello della pre-raffinazione, dove vi sono i rifiuti tritovagliati. Sul posto i vigili del fuoco, con due autobotti, del distaccamento di San Marco dei Cavoti e del comando provinciale che hanno spento il rogo verso le 22, dopo quasi tre ore di lavoro. Incendio doloso e autocombustione? Le indagini sono già scattate e diverse sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti.