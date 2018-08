CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 28 Agosto 2018, 11:00

Si chiederà alla Regione d'incrementare il quantitativo di rifiuti che deve essere sversato presso l'impianto di Acerra; il sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella firmerà un'ordinanza in cui sarà vietato l'accesso ai non addetti ai lavori nella zona dello Stir dove si è verificato l'incendio; la Samte, infatti, in attesa che venga presa in esame l'ipotesi di utilizzare l'Esercito, sottoscriverà un contratto con un istituto di vigilanza in modo che nelle ore notturne l'impianto venga vigilato. Queste le tre più importanti istanze scaturite nel corso di una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica indetto e presieduto dal prefetto Francesco Antonio Cappetta e a cui hanno preso parte i vertici delle forze dell'ordine, il comandante dei vigili del fuoco Michele Di Tullio, il sindaco di Casalduni e l'amministratore unico della Samte Fabio Solano.L'incremento dei conferimenti si è reso necessario perché nel primo capannone dove si è sviluppato l'incendio principale le fiamme sono state completamente domate ed è stata versata anche della sabbia in modo da evitare ulteriori focolai. Restano delle «fumarole» nel capannone adiacente. Da qui la necessità di trasferire parte dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra in modo da porre in sicurezza anche questo secondo capannone. Inoltre si è notato che in questi giorni nella zona dello Stir vi sono molte presenze da parte di curiosi richiamati dall'evento. Pertanto si è posta la necessità di vietare il transito a chi non è impegnato nelle opere di spegnimento.