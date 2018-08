Sabato 25 Agosto 2018, 15:17

«Chiediamo al governo lo stato di emergenza per l'incendio dello Stir di Casalduni». È quanto ha deciso l'assemblea straordinaria dei sindaci del Sannio, convocata e presieduta a Palazzo Mosti da Clemente Mastella, primo cittadino di Benevento.La riunione è stata convocata in seguito all'incendio dell'altra notte che ha mandato in fumo centinaia di quintali di materiale da riciclare lavorati nell'impianto e dopo il tentativo, in un'altra area dell'impianto, di appiccare un nuovo incendio.«Non vogliamo - spiega Mastella - che si creino altri danni, e non solo per la salute dei cittadini. Ci preme sottolineare la salubrità delle nostre zone e la genuinità dei nostri prodotti. Per questo è necessario tutelare anche l'economia locale».Sulla vicenda, intanto, indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento. E a riguardo, l'ex Guardasigilli aggiunge: «È strano che questo impianto di Casalduni negli ultimi anni sia stato oggetto di una decina di incendi».