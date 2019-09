Mercoledì 11 Settembre 2019, 21:15

BENEVENTO - Una anziana donna di 76 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Ceppaloni e Arpaise. La donna, alla guida della sua Opel Astra, ha prima perso il controllo della vettura e, poi, ha sbandato presumibilmente per un malore. Il veicolo è finito contro un terrapieno per poi ribaltarsi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e i sanitari del 118. La donna è stata trasportata al «Rummo» e ricoverata in osservazione. Ad effettuare i rilievi i carabinieri della stazione di Ceppaloni.