Scontro frontale tra auto in serata, due feriti

BENEVENTO - Scontro frontale tra due auto questa sera alle porte di San Giorgio del Sannio, in via Dei Sanniti. Il forte impatto è stato tra una Fiat Punto blu - alla cui guida c’era un 31enne, trasportato in codice rosso all’ospedale «San Pio» di Benevento per trauma cranico e politrauma - e una Mercedes su cui viaggiava un 50enne, ricoverato in codice giallo al Fatebenefratelli per una sospetta frattura alla clavicola e dolori alla schiena. Sul posto, oltre i sanitari e gli operatori del 118, sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso.

