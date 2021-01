Auto contro moto a Benevento, centauro finisce in ospedale

BENEVENTO - Scontro in via Aldo Moro questa mattina a Benevento che poteva costare caro a un centauro. Una Fiat Bravo, infatti, ha centrato una moto in corrispondenza dell'incrocio con via Francesco Altini. L'auto, guidata da A.M., di 21 anni, è entrata in collisione con una due ruote Bmw, condotta da C.R, di 61 anni. Querst'ultimo ha avuto la peggio ed è stato portato all'ospedale Rummo, dove è stato ricoverato. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente ma è stata ritirata una patente. A darne notizia il comandante dei vigili urbani, Fioravanteg Bosco: «Ancora una volta voglio approfittare di questo episodio – dichiara Bosco – per sottolineare che il mancato rispetto delle norme di comportamento dettate dal Codice della strada possono, nei casi più gravi, stravolgere la vita delle persone a causa delle conseguenze che si possono determinare. E’ perciò molto importante – continua Bosco – attenersi a dette norme di comportamento per non determinare guai dei quali non finiremmo mai di pentirci».

Ultimo aggiornamento: 16:33

